Leinfelden-Echterdingen (pol)Wegen eines Raubüberfalls ermittelt die Kriminalpolizei Esslingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstagmorgen in der Asylunterkunft in der Leinfelder Straße einen 47-jährigen Mann niedergeschlagen und bestohlen haben soll. Der vorübergehend in der Unterkunft untergebrachte deutsche Staatsangehörige sei nach Polizeiangaben demnach gegen 7.45 Uhr von hinten attackiert worden. Mit seiner Beute, einer Geldbörse und einem Mobiltelefon, ergriff der Täter anschließend die Flucht in Richtung Plieninger Straße. Das Überfallopfer wurde verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.