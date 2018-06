Anzeige

Nürtingen (pol)Verschiedene Ermittlungsverfahren hat sich ein 47-Jähriger eingehandelt, nachdem er am Freitagvormittag jede Beherrschung verloren und dabei auch auf Polizeibeamte eingeschlagen hatte. Kurz vor zehn Uhr betrat der polizeibekannte Mann nach Polizeiangaben zunächst eine Bankfiliale in der Neckarsteige und das, obwohl er dort ein Hausverbot hat. Nachdem er zunehmend ausfällig und aggressiv wurde, sollte er von einer zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeistreife kontrolliert werden. Weil er sich der Feststellung seiner Personalien entziehen und auch auf Zureden nicht stehen bleiben wollte, wurde er von einem Polizisten an der Schulter festgehalten, was dazu führte, dass der 47-Jährige plötzlich um sich schlug. Um ihn zu bändigen, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Schlussendlich gelang es den Beamten, den sich wehrenden Mann auf den Boden zu bringen und ihm dort die Handschließen anzulegen. Dabei stieß der 47-Jährige Beleidigungen aus. Bei dem Gerangel erlitt eine Polizistin leichte Verletzungen. Wenig später auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann schließlich wieder, sodass er nach der Durchführung der notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte.