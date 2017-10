Anzeige

Esslingen (pol) - Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagnachmittag in einer Esslinger Firma in der Wolf-Hirth-Straße gekommen. Gegen 15.50 Uhr befand sich ein 45-jähriger Arbeiter auf einem Zwischenboden, der von dem Unternehmen als Lagerfläche genutzt wird. Wie die Polizei berichtet, nahm er dort Holzpaletten mit Styropor-Elementen entgegen, die ihm mit einem Gabelstapler angeliefert wurden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verhakte sich dabei eine der Paletten, wobei eines der Bretter der Palette unter Spannung geriet. Als sich das Brett schlagartig löste, schlug es gegen den Oberkörper des 45-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls nach hinten geschleudert wurde. Der Mann erlitt nach jetzigem Erkenntnisstand lebensgefährliche innere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.