Landkreise Esslingen/Reutlingen/Tübingen (pol)Mit erhöhter Polizeipräsenz wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Halloween-Nacht eine Vielzahl von Personenkontrollen an Jugendtreffpunkten durchgeführt und diverse Veranstaltungen überwacht. Mit circa 40 Einsätzen lag das Einsatzaufkommen etwas über dem der Vorjahre. Dabei kam es nach ngaben der Polizei in erster Linie zu Beschädigungen durch Eier- und Steinwürfe auf Wohnhäuser und Fahrzeuge sowie eingeschlagene Scheiben. Vereinzelt wurden kleinere Feuer an Spielplätzen oder Holzstapeln gelegt, Gegenstände besprüht und Gullideckel ausgehoben. Die Täter waren in einigen Fällen in Kleingruppen, teils geschminkt und verkleidet unterwegs. Zudem branten sie häufig Silvesterfeuerwerk ab und knallten mit Böllern. Zu späterer Stunde entwickelten sich, meist durch den zunehmenden Alkoholkonsum, bei verschiedenen Halloweenpartys handfeste Schlägereien, die ebenfalls Polizeipräsenz erforderten. Vereinzelt mussten Verletzte vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Kliniken gebracht werden.

In Reutlingen-Sickenhausen musste die Feuerwehr gegen 21.45 Uhr einen Holzstapel ablöschen. Auf dem Pfullinger Marktplatz wurden 14-Jährige gegen 17.50 Uhr von älteren Jugendlichen umringt und eingeschüchtert. Einer Person wurde ein rohes Ei ins Gesicht gedrückt, sodass dieses zerbrach und leichte Verletzungen verursachte.

In Ostfildern wurde ein vorbeifahrender Streifenwagen mit einem Ei beworfen, wobei kein Schaden entstand. Fünf Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren wurden anschließend einer Kontrolle unterzogen. In Esslingen wurden bei Personenkontrollen zahlreiche Böller beschlagnahmt. In einer Esslinger Diskothek gerieten gegen 2.55 Uhr mehrere Personen in einen handfesten Streit, nachdem zuvor Unbekannte einer Frau an den Po gefasst hatten. Ein 25-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung blutende Gesichtsverletzungen. Kurz nach Mitternacht kam es in der Nürtinger Innenstadt zu einer Schlägerei mit zehn Personen, die teils Schürfwunden und Prellungen erlitten. Zur Schlichtung der Situation waren mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch Polizeihundeführer sowie der Einsatz von Pfefferspray notwendig. Zehn Streifenwagenbesatzungen waren außerdem bei einer Massenschlägerei in einer Diskothek in Filderstadt-Bernhausen am Freitagmorgen 3.35 Uhr im Einsatz.

In Tübingen entschuldigten sich während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei fünf 15-jährige Jugendliche bei einem 46-jährigen Hausbesitzer, nachdem sie zuvor sein Haus mit Eiern beworfen hatten, zunächst flüchteten und kurze Zeit später noch mit Eierkartons reuig an den Tatort zurückkehrten. Im Bereich einer Diskothek kam es in der Reutlinger Straße in Tübingen zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Als Polizeibeamte gegen 2.30 Uhr die Personalien eines mit circa zwei Promille stark alkoholisierten Beteiligten feststellen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen 56-jährigen Polizeibeamten und dessen Kollegin leicht. In einer Kneipe in der Rottenburger Innenstadt zündeten Unbekannte gegen 3.15 Uhr eine Stinkbombe. Bis sich der übel riechende Gestank verflüchtigt hatte, mussten mehrere Gäste die Kneipe für ungefähr eine halbe Stunde verlassen. Es gab keine Verletzten.