Anzeige

Esslingen (pol/lh)Ein mutmaßlicher Rauschgifthändler ist den Ermittlern des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Esslingen im Laufe der vergangenen Woche ins Netz gegangen. Der 43-Jährige Albaner befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen war der 43-Jährige in den dringenden Verdacht geraten, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben, was sich durch die weiteren Nachforschungen bestätigte. Darauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für eine Esslinger Wohnung, in der sich der Beschuldigte offenbar seit geraumer Zeit illegal aufhielt. Am vergangenen Dienstag schlugen die Ermittler zu und durchsuchten die Räume, wo sie den Beschuldigten antrafen und vorläufig festnahmen. Bei ihm fand und beschlagnahmte die Kriminalpolizei mehrere Beutel mit über 3,7 Kilogramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain, über 1.000 Euro mutmaßliches Dealergeld und eine Schreckschusspistole.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 43-Jährige am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete.