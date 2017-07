Esslignen (pol) - Am Montagmittag hat ein 35-jähriger Syrer in einer Flüchtlingsunterkunft auf einen 22-jährigen Landsmann und einen 24-jährigen Iraner mit einem Messer eingestochen. Gegen den 35-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei attackierte der 35-Jährige in seiner Unterkunft in der Fleischmannstraße am Montagmittag, gegen 13.20 Uhr, ohne ersichtlichen Grund den 24-jährigen Iraner mit einem Messer und versuchte auf den am Boden liegenden Mann einzustechen, was dieser weitestgehend durch Fußtritte abwehren konnte. Dabei hatte er leichte Schnittverletzungen an den Beinen erlitten. Hinzukommende Bewohner sollen dann dazwischen gegangen und den Angreifer festgehalten haben. Dieser konnte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand losreißen und stürmte im Anschluss in den Container seines 22-jährigen Landsmannes. Hier stach er auf den dort Anwesenden ein, der leichte Schnittwunden am linken Unterarm davontrug. Beide Verletzte wurden zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Messerstecher ergriff die Flucht und konnte gegen 15.30 Uhr im Zuge der Fahndung am Esslinger Bahnhof entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 35-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.