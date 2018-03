Anzeige

Nürtingen (pol) Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 50-jährigen Frau ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Dem 33-Jährigen wird zur Last gelegt, am frühen Morgen des vergangenen Sonntags, gegen 2.30 Uhr, eine 50-Jährige auf der Toilette einer Gaststätte überwältigt und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben. Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer standen bei der Tatausführung unter Alkoholeinfluss. Der 33-Jährige war bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Beschuldigte am Montag beim Amtsgericht Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm.