Esslingen (pol)Der 31-jährige Kosovare, der nach Bedrohung seiner früheren Lebensgefährtin am Mittwoch bei einem Polizeieinsatz von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen worden war, befindet sich zwischenzeitlich in Abschiebungshaft. Das geben das Regierungspräsidium Karlsruhe und Polizeipräsidium Reutlingen in einer Pressemitteilung bekannt. Auf Antrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde der Mann im Laufe des Donnerstags beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den zur Sicherung der Abschiebung beantragten Haftbefehl und nahm den 31-Jährigen in Abschiebungshaft.