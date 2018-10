Anzeige

Nürtingen (pol)Ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Freitagvormittag entstanden. Ein 84-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Ford Kuga kurz nach 10.30 Uhr von der Holzstraße nach rechts in die Kanalstraße abgebogen. Dabei kam er zu weit nach links und kollidierte mit dem Ford Kuga eines 51 Jahre alten Mannes, der von der B 297 herkommend in Richtung Kalkoferstraße unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 51-Jährigen nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem Ford Mondeo, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt war. Der Mondeo wurde im Anschluss noch über ein Beet auf einen Holzzaun geschoben. Die beiden Kugas waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.