Esslingen (pol) - Der Alarm eines Rauchmelders hat am Montagabend in der Oberesslinger Straße für Aufregung gesorgt. Nachbarn hatten gegen 21.30 den Alarm aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gehört, wie die Polizei berichtet. Nachdem dort aber auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, verständigten sie die Feuerwehr. Diese rückte sofort mit fünf Fahrzeugen, darunter auch eine Drehleiter und 30 Einsatzkräften an.

Nachdem in der Wohnung niemand erreichbar war, gelang es der Feuerwehr mittels Drehleiter über ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu gelangen. Auf dem ausgeschalteten Herd wurde ein Topf mit eingebranntem Essen als Verursacher des Alarms ausgemacht. Offenbar hatte die Restwärme des Herdes ausgereicht um die Essenreste völlig verkohlen zu lassen und den Rauchmelder auszulösen. Die Wohnung wurde durchlüftet und dem Wohnungsinhaber im Anschluss eine Nachricht hinterlassen. Sachschaden entstand nicht.