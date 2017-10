Anzeige

Plochingen (pol) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am späten Sonntagabend vor dem Eingang eines Lokals in der Brühlstraße gekommen. Gegen 23 Uhr trafen dort laut der Polizei zwei 20- und 28-jährige Männer aufeinander, zwischen denen es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Streitereien gekommen war. Der Versuch, die bestehenden Probleme mit Gesprächen aus der Welt zu schaffen, scheiterte jedoch.

Unvermittelt griff der Jüngere seinen Kontrahenten, der noch in einem Auto saß, an und schlug ihm zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend zückte er ein Pfefferspray und sprühte damit in das Fahrzeug, ehe er sich schließlich aus dem Staub machte. Der 28-Jährige erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen. Gegen den 20-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.