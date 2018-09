Anzeige

Neuhausen/Fildern (pol)Nach einer Trunkenheitsfahrt hat die Polizei den Führerschein eines 27 Jahre alten Pkw-Fahrers beschlagnahmt. Mit einem VW Golf war der junge Mann am frühen Montagmorgen, gegen vier Uhr, mit recht hohem Tempo in der Harthäuser Straße unterwegs. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt fiel das auf, weshalb sie den Pkw einer Kontrolle unterziehen wollte. Sofort gab der 27-Jährige laut Polizei Gas. Schon bald musste er jedoch einsehen, dass sein Fluchtversuch wohl scheitern würde, weshalb er auf Höhe der Egelseehalle anhielt. Flugs kletterte er anschließend auf die Rücksitzbank, in der Absicht, vor den Beamten seine Fahrereigenschaft zu verschleiern. Dass er dennoch als Fahrer identifiziert werden konnte, hatte ganz praktische Gründe. Da die Rücksitzbank bereits mit drei Personen besetzt war, blieb dem 27-Jährigen laut Polizei nur noch, sich halb liegend auf dem Schoß seiner Mitfahrer zu legen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.