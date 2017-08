Nürtingen (pol) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 26-Jährigen Deutschen aus Nürtingen. Dieser soll am Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr, im Bereich der Tischtennisplatten "In der Bronnader" einen 19-jährigen Iraker mit einem Messer verletzt haben.

Die beiden Männer waren in einen Streit geraten, weil der Ältere dem Jüngeren angeblich Geld schuldete. Bei den anschließenden Handgreiflichkeiten soll der 26-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Rücken verletzt haben, berichtet die Polizei. Die von der Begleiterin des 26-Jährigen während des Streits alarmierten Polizeibeamten nahmen diesen in unmittelbarer Nähe des Tatorts vorläufig fest. Der 19-Jährige, der zwei Stichwunden davongetragen hatte, wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Der polizeibekannte Beschuldigte, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Freitagnachmittag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und nahm den 26-Jährigen in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.