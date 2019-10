Filderstadt (pol) Ein 26-Jähriger aus Filderstadt hat in der Nacht zum Samstag einen Polizeibeamten aufs Übelste beleidigt und massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet. Die Beamten waren offenbar wegen einer vorangegangenen Körperverletzung auf den Mann aufmerksam geworden.

Polizeiangaben zufolge, rückten sie am frühen Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr in die Volmarstraße aus. Dort hatte der 26-Jährige offenbar körperliche Gewalt gegenüber einer 46 Jahre alten Frau ausgeübt. Die Beamten trafen ihn in alkoholisiertem Zustand zusammen mit seinem Bruder an. Doch er blieb weiterhin aggressiv und schlug schließlich einer 22-jährigen Polizistin mit der Hand ins Gesicht.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann laut Polizeimeldung massiven Widerstand und versuchte wiederholt nach den Polizeibeamten zu treten. Er wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.