Esslingen (pol) - Beim Ausfahren aus dem Bahnhofsparkplatz in der Ulmer Straße in Oberesslingen hat am Mittwochabend eine Honda-Fahrerin einen Fußgänger leicht touchiert. Die 26-Jährige wollte laut der Polizei kurz vor 19 Uhr von dem Parkplatz losfahren. Dabei übersah sie jedoch einen 86-jährigen Mann, der durch die Berührung mit dem Pkw zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ärztlichen Behandlung und Überwachung in eine Klinik gebracht. Die Sicht der Autofahrerin war durch ein weiteres geparktes Fahrzeug erschwert.