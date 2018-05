Anzeige

Neckartenzlingen (pol) Gegen einen 25-jährigen Mann aus Sri Lanka wird wegen des dringenden Verdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt, das teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ihm wird zur Last gelegt, am Samstagabend versucht zu haben, eine zwölfjährige Joggerin am Neckarufer sexuell zu missbrauchen. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet, war die Zwölfjährige gegen 20.10 Uhr am Neckarufer im Bereich des Sportplatzes joggen. Dort traf sie auf einer Zufahrtsstraße auf den Tatverdächtigen, der das Opfer unvermittelt eine Böschung in Richtung Neckar hinuntergestoßen haben soll. Nach einem kurzen Gerangel konnte sich das Mädchen befreien, die Böschung hochklettern und um Hilfe rufen. Zu sexuellen Handlungenwar es nicht gekommen. Der Tatverdächtige bestritt jegliche sexuelle Motivation, weshalb er aufgrund der Gesamtumstände zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte der Verdacht des versuchten sexuellen Missbrauchs gegen den 25-Jährigen aber zwischenzeitlich erhärtet werden. Insbesondere durch die Tatrekonstruktion und die Angaben der Zeugen ergaben sich Widersprüche zu den Schilderungen des Beschuldigten, so dass das Amtsgericht Nürtingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Die Ermittler konnten den Beschuldigten am Morgen des heutigen Tages in seiner Unterkunft festnehmen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorführen, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 25-Jährige ist bereits wegen Körperverletzung und Ladendiebstahl polizeilich bekannt.