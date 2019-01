Anzeige

Esslingen (pol)Wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Esslingen gegen einen 24 Jahre alten, gambischen Staatsangehörigen, der am Dienstagmorgen im Stadtteil Liebersbronn vier Polizeibeamte angegriffen und drei von ihnen verletzt hat. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund eines Vollzugsauftrags des Regierungspräsidiums Karlsruhe suchten die Polizeibeamten den vollstreckbar ausreisepflichtigen Mann am Dienstagmorgen in seiner Unterkunft auf, um seine Abschiebung vorzunehmen. Unmittelbar nach dem Betreten des Zimmers versuchte der 24-Jährige durch das Fenster zu flüchten, was von den Beamten verhindert werden konnte. Dabei griff der Mann die Polizeibeamten mit Schlägen und Tritten an. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray

gelang es, den 24-Jährigen zu überwältigen.

Drei verletzte Polizeibeamte, von denen einer seinen Dienst nicht fortsetzen konnte, wurden wie der leicht verletzte Beschuldigte ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 24-Jährige wurde

vorläufig festgenommen und nach ebenfalls ambulanter ärztlicher Behandlung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht.

Auf Antrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde der Mann am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den zur Sicherung der Abschiebung

beantragten Haftbefehl und nahm den 24-Jährigen in Abschiebungshaft.