Esslingen (pol)Ein 24-jähriger Esslinger hat am Samstag gegen 19.30 Uhr nach Aussagen der Polizei auf der Fritz-Müller-Straße die Kontrolle über seinen 510 PS-starken AMG-Mercedes verloren. Das Auto geriet ins Schleudern, schanzte über einen Bordstein, flog über den Gehweg hinweg und prallte in einen Zaun eines Firmengeländes. Am Zaun entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Am Sportwagen dürfte laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, also mehr als 100 000 Euro, entstanden sein. Der Sportwagen war erst vier Monate alt. Die beiden Insassen blieben unverletzt.