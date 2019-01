Anzeige

Notzingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Notzingen ist an einem etwa ein Jahr alten Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Ein 22-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.10 Uhr auf der Kreisstraße von Notzingen in Richtung Roßwälden. Am Ausgang einer ansteigenden Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrer nicht verletzt. Sein PKW musste mit einem geschätzten Schaden von etwa 25.000 Euro abgeschleppt werden.