Anzeige

Oberboihingen/Nürtingen (pol)Ein 22 Jahre alter Gambier ist am Samstagmorgen in Nürtingen festgenommen worden. Er steht in dringendem Tatverdacht, einem Landsmann zwei Mobiltelefone sowie einen Geldbeutel mit Bargeld geraubt zu haben. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige aus dem Kreis Tuttlingen suchte laut der Polizei seinen 33 Jahre alten Landsmann am Samstag um 8.30 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen auf. Nachdem ihm dieser auf Klopfen die Tür nur einen Spalt breit geöffnet hatte, soll der Tatverdächtige die Tür aufgedrückt und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Anschließend nahm er die beiden Handys sowie die Geldbörse und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der junge Mann wurde kurze Zeit später von Polizeibeamten in einem Zug am Bahnhof in Nürtingen festgenommen. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls wurde der Tatverdächtige am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.