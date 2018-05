Anzeige

Reichenbach (pol)Zu einer brenzligen Situation ist es am Donnerstagnachmittag am Bahnhof Reichenbach gekommen, als sich ein 22 Jahre alter Mann vom Bahnsteig ins Gleisbett fallen ließ und damit einen einfahrenden Zug zum Abbremsen gezwungen hat. Wie die Polizei mitteilte, stürzte gegen 13.50 Uhr der Mann offenbar zunächst von einer Sitzbank auf den Boden. Zwei 57 und 28 Jahre alte Zeugen des Vorfalls eilten dem 22-Jährigen zur Hilfe und wollten ihn wieder aufrichten. Als sich die Helfer zu ihm hinunter beugten, schlug der als gewaltbereit polizeibekannte 22-Jährige unvermittelt auf die Männer ein. Noch immer am Boden liegend, rollte er danach auf das Gleisbett zu und ließ sich zwischen die Schienen hinabfallen. Weitere wartende Fahrgäste erkannten die Gefahr und machten den Zugführer einer gerade einfahrenden Bahn durch Handzeichen darauf aufmerksam. Da die Warnungen den Zugführer rechtzeitig erreichten, konnte dieser deutlich vor dem 22-Jährigen anhalten. Als wenig später eine Polizeistreife den Mann vor Ort überprüfen wollte, verhielt er sich immer noch außerordentlich aggressiv, weshalb er mit Handschellen gefesselt werden musste.

Sowohl der 22-Jährige selbst, als auch die beiden Männer, die er kurz zuvor attackiert hatte, wurden leicht verletzt. Da der Mann offenbar psychisch angeschlagen schien, wurde er von einer Streifenbesatzung in ärztliche Behandlung gebracht. Aufgrund des Vorfalls musste die Bahnstrecke von Göppingen nach Stuttgart für rund 15 Minuten gesperrt werden.