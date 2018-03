Anzeige

WendlingenEin 22-jähriger Mann sollte am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei gegen 16.50 Uhr von einer Polizeistreife in Wendlingen in der Schäferhäuser Straße kontrolliert werden. Beim Anblick des Streifenwagens beschleunigte er sein Fahrzeug. Durch möglichen Drogeneinfluss war es dem jungen Mann aber nicht möglich, sein Auto sicher zu lenken und so fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Bordstein und beschädigte dabei sein Fahrzeug so schwer, dass er nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war und falsche Kennzeichen an seinem Pkw angebracht hatte. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden, der Fahrer musste wegen des Verdachts des Drogenkonsums eine Blutprobe abgeben. (pol)