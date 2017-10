Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 21-jähriger Mann hat sich am Sonntagmittag gegen eine Personenkontrolle durch Polizeibeamte zur Wehr gesetzt. Er steht nach Angaben der Polizei im Verdacht, gegen 11.50 Uhr zusammen mit einer weiteren noch unbekannten männlichen Person mehrere Feuerlöscher in einer Tiefgarage in der Mettinger Straße versprüht und zudem mehrere Autos beschädigt zu haben. Nachdem der Esslinger Polizei der Vorfall gemeldet worden war, konnten Beamte zumindest den 21-Jährigen noch vor Ort antreffen. Bei der Feststellung seiner Personalien wurde der bei der Polizei als gewaltbereit bekannte junge Mann zunehmend aggressiver und aufbrausender.

Die Androhung, ihm Handschließen anzulegen, schien ihn nicht zu beeindrucken. Als die Polizisten den 21-Jährigen festhalten wollten, begann er sich aktiv zu wehren. Bei der Festnahmeaktion erlitten jedoch weder der junge Mann, noch die Polizeibeamten nennenswerte Verletzungen. Die Höhe des in der Tiefgarage von ihm und dem Unbekannten angerichteten Sachschadens liegt vermutlich im vierstelligen Bereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.