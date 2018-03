Anzeige

Esslingen (pol) - Dank eines aufmerksamen Zeugen ist am Mittwochmorgen ein Einbrecher festgenommen worden. Der 21-Jährige hatte hochwertige Modelleisenbahnen im Wert von etwa 5000 Euro erbeutet.

Einem Passanten fiel der junge Mann am Mittwoch kurz vor 5 Uhr am Esslinger Bahnhof auf, weil er mehrere Kartons und einen Rucksack voller Modelleisenbahnen dabei hatte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Die Beamten konnten den 21-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

Ermittlungen führten dann zu einem Modelleisenbahnen-Händler in der Innenstadt. Laut Polizei war bei ihm in der Nacht eingebrochen worden. Aus seinen Kellerräumen waren mehrere Lokomotiven gestohlen worden. Zudem war weiteres Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt worden. Durch seine Vorgehensweise hatte der Einbrecher weitere Modelleisenbahnen zerstört, so dass ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden war. Der 21-Jährige gab den Einbruch zu.

Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls wurde der Mann am Mittwoch den Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.