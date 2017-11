Anzeige

Reichenbach (pol) - Mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf ist am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr ein 21-Jähriger nahe der Unterführung am Reichenbacher Bahnhof von Passanten aufgefunden worden. Der junge Mann war nicht ansprechbar und stand unter Alkoholeinfluss. Zunächst ging man von einem Sturz aus. Als der Mann zu sich kam, gab er an, in der Unterführung von zwei Männern niedergeschlagen und seines Geldbeutels beraubt worden zu sein. Im Geldbeutel soll sich kein Bargeld, lediglich Ausweis, EC-Karte und Versichertenkarte befunden haben. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Einer war etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, bekleidet mit gelbem Mantel und Strickmütze, Brillenträger. Der andere war 16 bis 18 Jahre alt, hellhäutig, gleiche Größe, bekleidet mit Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter t 0711/3990-330 entgegen.