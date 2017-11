Anzeige

Kirchheim (pol) - Offenbar nicht richtig aufgepasst hat am Freitagmorgen ein 39-jähriger Autofahrer, der auf der Bundesstraße 297 einen Auffahrunfall verursachte. Mit seinem VW war er gegen 8 Uhr vom Schlierbacher Dreieck in Richtung Dettingen unterwegs, als er im Bereich des Freibads einen Rückstau zu spät bemerkte. Obwohl er sofort ein Bremsmanöver einleitete, brachte er seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der VW krachte in das Heck eines Ford, der seinerseits noch auf einen BMW geschoben wurde. Während der Unfallverursacher und der 24-jährige BMW-Fahrer unversehrt blieben, zog sich die 21 Jahre alte Fahrerin des Ford leichte Blessuren zu.

Der an den Personenwagen entstandene Schaden liegt laut Polizei bei über 10.000 Euro. Die Schäden am Ford waren so gravierend, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste.