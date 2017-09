Anzeige

Wendlingen (pol) - Etwa 200 Liter Dieselkraftstoff sind am Sonntag in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 13.00 Uhr in Wendlingen entwendet worden.

Wie die Polizei berichtet, schlauchten die bislang unbekannten Täter aus den Fahrzeugen in der Boßlerstraße den Kraftstoff aus den Tanks. Hierbei liefen etwa 15 Liter auf die Fahrbahn, sodass die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Mann zum Abbinden ausrücken musste.