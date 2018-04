Anzeige

Nürtingen (pol)Weil er nicht aufgepasst und zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat, ist ein 20-jähriger Nürtinger laut der Polizei am Sonntagabend auf der Humpfentalstraße auf ein Motorrad aufgefahren. Ein 52-Jähriger war mit seiner 47-jährigen Sozia auf seiner Kawasaki in der Humpfentalstraße in Richtung Metzinger Straße / B 313 unterwegs. An der Einmündung zur Tischardter Straße musste er an der roten Ampel bremsen und anhalten. Der 20-Jährige, der mit seinem Audi A5 hinter dem Motorrad fuhr, reagierte zu spät. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, krachte er mit so großer Wucht ins Heck der Kawasaki, dass Fahrer und Sozia abgeworfen wurden. Beide wurden dabei zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Motorradfahrer zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Während der Audi fahrbereit blieb, wurde das Motorrad so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 8.000 Euro beziffert.