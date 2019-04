22.4.2019 Ein Fahrer hat in ES-Wäldenbronn einen Unfall mit acht Autos verursacht.

Esslingen (pol) Am Ostermontag gegen 3:30 Uhr, befuhr, nach Angaben der Polizei, ein 20-jähriger Autofahrer die Stettener Straße. Mit Alkohol im Blut und überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit sechs am Fahrbahnrand in Parkbuchten abgestellten Fahrzeugen.

Zwei der Autos wurden durch die Wucht der Kollision gegen eine Hauswand geschleudert. An dem Wagen des 20-Jährigen sowie an drei weiteren Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Mehrere Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 80 000 Euro belaufen. Der 20-Jährige Fahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert.

Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der VW des Unfallverursachers wurde sichergestellt und der Führerschein des 20-Jährigen einbehalten.

Zur Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten mussten Teile der Stettener Straße bis 8:00 Uhr komplett gesperrt werden.