Anzeige

Esslingen (pol) Gegen 19.30 Uhr war der 55-jährige Autofahrer von der Stadtmitte kommend in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs . An der Kreuzung Karl-Pfaff-Straße missachtete ein von rechts kommender 19 Jahre alter VW Golf-Lenker die Vorfahrt des 55-Jährigen und stieß mit dem Renault zusammen. Verletzte gab es nicht, doch der Sachschaden an den Fahrzeugen fiel mit rund 15.000 Euro beträchtlich aus, wobei der Golf nur noch Schrottwert haben dürfte. Ein Abschlepper musste die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Autos abtransportieren.