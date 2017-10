Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) - Vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit ist am Dienstagabend, gegen 22.15 Uhr, ein 19-Jähriger in Kirchheim von der Fahrbahn abgekommen. Der Audifahrer geriet, wie die Polizei berichtet, beim Abbiegen von der Lenninger Straße in die Eichendorffstraße zunächst auf den Grünstreifen und anschließend auf einen dort befindlichen Steinquader. Hierbei wurde der Audi so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Ob am Steinquader ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen kam die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim mit einem Fahrzeug und zwei Mann zur Unfallstelle.