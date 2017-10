Anzeige

Bonlanden (pol) - Wegen des Verdachts auf Einbruch und Diebstahl ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 19-Jährigen. Dem aus Algerien stammenden jungen Mann wird zur Last gelegt, in der Nacht zum Mittwoch in der Humboldstraße in Filderstadt-Bonlanden einen Pkw aufgebrochen und verschiedene Gegenstände geklaut zu haben.

Er wurde, wie die Polizei berichtet, im Zuge der Fahndung kurz nach der Tat festgenommen und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Zwei Zeugen hatten gegen zwei Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass sie auf einem Parkplatz in der Humboldstraße einen Mann beobachtet hätten, der an einem Opel Zafira die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht habe. Der Tatverdächtige sei dann weggelaufen, als er die Zeugen bemerkte. Bei der Fahndung entdeckte eine Streife den Verdächtigen noch in Tatortnähe. Er hatte eine Tüte bei sich, in der sich ein Navigationsgerät, eine Kulturtasche und Splitter der eingeschlagenen Scheibe befanden. Auch an seiner Kleidung waren Anhaftungen von Glassplittern feststellbar, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

Das vom Tatverdächtigen mitgeführte Navigationsgerät im Wert von rund 50 Euro und weitere Gegenstände wurden später von der Fahrzeugbesitzerin als ihr Eigentum identifiziert. Der Beschuldigte war erst Anfang August 2017 aus der Untersuchungshaft entlassen worden, nachdem er dort seit März 2017 wegen Diebstahls einsaß und stand deshalb noch unter Bewährung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Mittwochnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte und die Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert