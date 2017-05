Stuttgart (pol) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen offenbar vier Personen ist es am Donnerstagmorgen gegen 4.15 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Wie die Polizei berichtet, sollen drei Frauen im Alter von 18, 22 und 33 Jahren gemeinschaftlich eine 19-Jährige nach einem vorangegangenen Streit an den Haaren gezogen, mindestens ein Mal in den Bauch geschlagen, bespuckt und beleidigt haben.

Begleiter der dreiköpfigen Frauengruppe versuchten offenbar die Personen voneinander zu trennen. Eine vor Ort befindliche Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart verhinderte weitere Tathandlungen. Die drei tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen waren zum Teil alkoholisiert und einschlägig polizeibekannt. Die 19-jährige deutsche Staatsangehörige erlitt durch den Vorfall keine offensichtlichen Verletzungen, sodass eine ärztliche Versorgung vor Ort nicht notwendig war. Die Auswertungen der Kameraaufnahmen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Die drei Frauen müssen nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.