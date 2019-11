Esslingen (pol) Polizeiangaben zufolge ist eine junge Frau am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr sexuell belästigt worden. Der Mann hatte sich ihr am offenbar am Esslinger Bahnhof genähert.

Die Polizei berichtet, dass die 19-Jährigen am Bahnsteig wartete, als ihr ein 22-Jähriger eine Zigarette anbot. Anschließend seien beide Personen durch die Unterführung in Richtung Neckar gegangen. Dort soll der Mann dann seine Hose zum Urinieren geöffnet haben und dem Mädchen dabei sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Anschließend griff er der jungen Frau offenbar an die Brust und versuchte ihre Hose zu öffnen.

Sie konnte sich zwar wehren, zog sich allerdings in einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 22-Jährigen leichte Verletzungen zu. Die Polizei konnte den Angreifer noch vor Ort antreffen. Nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen wurden, wurde der Mann entlassen.