Flughafen Stuttgart, 28.11.2011, 21.30 Uhr, Freude am Führerschein währte zur einen Tag



Gleich am ersten Tag nach Erhalt seines Führerscheins verursachte ein 18-Jähriger einen schweren Unfall am Flughafen Stuttgart. Der Fahranfänger befuhr mit seinem BMW X5 am Montagabend die L 1192 und wollte nach links zur Autobahn abbiegen. Hierbei missachtete er die Rote Ampel und kollidierte mit dem entgegenkommenden Renault eines 44-Jährigen. Dieser wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Flughafenfeuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen musste der 44-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie seine 18-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro.







Esslingen, 29.11.2011, 00.50 Uhr, Toaster geriet in Brand



Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Toaster am Dienstag kurz nach Mitternacht in einer Wohnung in der Burgunderstraße in Brand. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Mann aus. Glücklicherweise entstand nur geringer Schaden an dem Gerät und am Küchentisch.







Altbach, 27./28.11.2011, In Dönerladen eingebrochen



In einen Dönerladen in der Kirchstraße wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen. Der Täter stieg über ein Fenster in den Laden und nahm einen Laptop sowie eine Kasse mit Bargeld mit. Der Gesamtschaden wird auf 1300 Euro geschätzt. Die entwendete Kasse wurde im Laufe des Tages auf dem Gelände der Grund- und Hauptschule vom Hausmeister gefunden.







Plochingen, 29.11.2011, 03.30 Uhr, Einbrecher festgenommen



Am frühen Dienstagmorgen hörte eine Anwohnerin in der Urbanstraße verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus. Daraufhin verständigte sie sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort stellten diese fest, dass die Hauseingangstür aufgehebelt worden war. Weiterhin stand die Zugangstür zu einem Bistro im Erdgeschoss offen. Im Treppenhaus konnte ein 35-jähriger tatverdächtiger Rumäne festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.







Plochingen, 28.11.2011, 05.55 Uhr, Gegenverkehr übersehen



Eine 24-jährige Smartlenkerin befuhr am Montagmorgen die K 1211 vom Bruckenwasen herkommend. Beim Linksabbiegen zur B 10 übersah sie einen entgegenkommenden Pkw-Lenker. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte im weiteren Verlauf gegen ein weiteres Fahrzeug, das an der Ausfahrt der Bundesstraße stand. Die Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 23 000 Euro. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.







Ostfildern, 28.11.2011, 08.35 Uhr, Bei Arbeitsunfall schwere Kopfverletzungen erlitten



Schwere Kopfverletzungen erlitt ein 22-jähriger Kranführer bei einem Arbeitsunfall am Montagmorgen in der Nelly-Sachs-Straße im Scharnhauser Park. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befestigte ein 41-Jähriger auf der Dachterrasse eines vierstöckigen Rohbaus fünf Meter lange Schaltafeln an Kettenbändern eines Baukrans. Da diese nicht richtig befestigt waren, lösten sich die Holzbretter während des Transports. Der 22-Jährige, der vom Boden aus mit einer Steuerungseinheit den Kran bediente wurde am Kopf und an der Schulter getroffen. Trotz Schutzhelm musste er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.







Filderstadt, 26.11.2011, 18.40 Uhr, Zigarettendieb wieder aufgetreten



Erneut trat ein als Verkäufer getarnter Zigarettendieb am Samstagabend in einem Großmarkt in der Plieninger Straße in Bernhausen auf. Der Unbekannte hatte sich Zigarettenstangen im Wert von 5500 Euro in einen Einkaufswagen geladen und wollte die Kasse passieren. Eine Mitarbeiterin wurde auf ihn aufmerksam und rief ihren Betriebsleiter zu Hilfe. Der 41-Jährige konnte zunächst den Dieb festhalten. Dieser wehrte sich jedoch heftig und stieß mit dem Einkaufswagen gegen den Betriebsleiter. Anschließend rannte er ohne Diebesgut davon. Der Unbekannte ist etwa 35-40 Jahre alt und zirka 175 cm groß. Er trug eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe, eine längere schwarze Jacke sowie eine schwarze Stoffmütze. Hinweise nach dem Täter werden an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711 7091-3 erbeten.







Leinfelden-Echterdingen, 28.11.2011, 21.10 Uhr, War das Licht an? – Zeugen gesucht



Ein 27-jähriger Opellenker fuhr am Montagabend von der Nikolaus-Otto-Straße in den Kreisverkehr mit der Hauptstraße in Echterdingen ein. Hierbei kollidierte er mit dem BMW eines 47-Jährigen, der im Kreisverkehr unterwegs war. Der 27-Jährige gab an, dass an dem BMW das Licht nicht eingeschaltet war. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711 7091-3 um Zeugenhinweise. Der Schaden beläuft sich auf zirka 4000 Euro.







Neckartenzlingen, 28.11.2011, Zeugen zu Unfallflucht gesucht



Auf dem Parkplatz des Schulzentrums in den Auwiesen wurde am Montagmorgen ein VW Touran angefahren. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022 9224-0 zu wenden.







Kirchheim, 28.11.2011, 17.40 Uhr, Fahrt endete an einem Baum



Am Montagabend befuhr ein 48-jähriger Audilenker die Kirchheimer Straße im Stadtteil Jesingen. Kurz nach der Einmündung mit der Fauslerstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über den erhöhten Bordstein und überfuhr ein Verkehrszeichen. Die Fahrt endete schließlich an einem Baum. Der 48-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test ergab 0,9 Promille, musste er nach einer Blutentnahme seinen Führerschein abgeben. Zur Unterstützung war die Feuerwehr Kirchheim mit einem Fahrzeug an der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Neckartailfingen, 28.11.2011, In Einfamilienhaus eingebrochen



Im Laufe des Montags wurde in ein Einfamilienhaus im Reuteweg eingebrochen. Der Täter schlug ein Fenster des Wohnzimmers ein und durchsuchte sämtliche Schränke und Schubladen. Der Einbrecher erbeutete Bargeld, hochwertige Uhren und Schmuck sowie eine wertvolle Sonnenbrille und Handtasche im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.







Köngen, 29.11.2011, 02.30 Uhr, Müllsäcke angezündet –Zeugenaufruf



Aufmerksame Bewohner des Rilkewegs bemerkten am frühen Dienstagmorgen, dass bei der Lindenturnhalle mehrere Müllsäcke in Brand gesteckt wurden. Der Feuerwehr Köngen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann ausrückte, gelang es rasch das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Es entstand kein Sachschaden. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024 92099-0 um Hinweise nach den Tätern.