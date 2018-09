Anzeige

Esslingen (pol) Am Freitagnachmittag ist ein 18-jähriger Motorradfahrer in der Champagnestraße in Esslingen gestürzt. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell gefahren war.

Der Kawasaki-Fahrer kam gegen 16.50 Uhr in der letzten scharfen Rechtskurve in Fahrtrichtung Esslingen-Weil von der Fahrbahn ab und prallte in die linke Leitplanke. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er vom hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es soll ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden sein.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr, die mit einem

Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort war, gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße mehrfach voll gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.