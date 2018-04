Anzeige

Esslingen (pol) Ein 18-Jähriger aus Esslingen ist am Ostersonntag gegen 2 Uhr an der Einmündung der Hegensberger Straße in die Oberesslinger Straße mit seinem Daimler-Benz von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und im weiteren Verlauf gegen ein Geländer geprallt.

Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer eine deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, wie die Polizei mitteilte. Nach der fälligen Blutprobe musste er seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro.