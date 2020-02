Mehr zum Thema Nürtingen: 19-Jähriger schwer verletzt

Nürtingen (pol)Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Wochenende in der Nürtinger Innenstadt befindet sich mittlerweile ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der junge Mann wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte 18-Jährige wurde nach Angaben der Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die 16-köpfige Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen arbeitet weiter mit Hochdruck an der Identifizierung aller an der Tat beteiligten Personen. Am Samstag waren kurz nach 22 Uhr mehrere Personen in der Frickenhäuser Straße in einen Streit geraten, der sich zu einer Schlägerei ausgeweitet hatte. Dabei stach ein Beteiligter mit einem Messer zu. Ein 19-Jähriger zog sich bei der Auseinandersetzung schwere Stich- und Schnittverletzungen zu, ein 22 Jahre alter Mann erlitt leichte Verletzungen. Ein im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommener 20-jähriger Tatverdächtiger war am Montag auf freien Fuß entlassen worden.