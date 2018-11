Anzeige

Neuffen (pol)Ein jugendlicher Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Neuffen leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war eine 19-Jährige mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz eines Geldinstituts abgebogen, wobei sie den entgegenkommenden, 17 Jahre alten Radler übersah. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 17-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zunächst an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss von seinen Eltern zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein minimaler Schaden.