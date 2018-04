Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol) Der jugendliche Fahrer war mit seiner Yamaha, gegen 20.30 Uhr, auf der Kreisstraße 1244 von Erkenbrechtsweiler in Richtung der Burg Hohenneuffen unterwegs, als er seine Maschine vor einer Rechtskurve offensichtlich zu stark abbremste. Dabei verlor er die Herrschaft über das Zweirad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Wiese. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad des 17-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.