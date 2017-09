Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) - In der Hindenburgstraße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Leichtkraftradfahrer gekommen.

Der 17-jährige Lenker einer Yamaha war gegen 16 Uhr auf der Hindenburgstraße unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 28-Jährige mit ihrem Opel Astra an der Kreuzung mit der Rinnenbachstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Er fuhr deshalb ins Heck des Pkw und kam zu Fall. Dabei zog er sich kleinere Schürfwunden an Armen und Beinen zu, die eine sofortige ärztliche Behandlung nicht erforderlich machten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.