Baltmannsweiler (pol)Wegen diverser Straftaten muss sich ein 17-Jähriger verantworten, weil er am Sonntagmorgen um 2.45 Uhr in Baltmannsweiler einen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Anwohner wurden nach Polizeiangaben aufgrund der Unfallgeräusche darauf aufmerksam und verständigten die Polizei, die nur noch einen unfallbeschädigten Pkw samt Anhänger vorfand. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte ein unfallbeschädigtes Fahrzeug unweit der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Ermittlungen beim Fahrzeughalter führten zur Wohnanschrift des 17-Jährigen, welcher in seinem Zimmer angetroffen werden konnte und seine Unfallbeteiligung einräumte. Da er unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.