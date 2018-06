Anzeige

Kirchheim (pol)Schwere Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger zugezogen, der am Freitagvormittag mit seinem Mountainbike gestürzt ist. Der Jugendliche war laut der Polizei gegen 9.40 Uhr auf dem abschüssigen Fahrradweg entlang der Straße Zu den Schafhofäckern in Richtung Schlossgymnasium unterwegs, als er beim Abbremsen die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Nach einer ärztlichen Notversorgung an der Unfallstelle wurde der 16-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.