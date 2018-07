Anzeige

Weilheim (pol)Ein 16-Jähriger hat am Sonntagnachmittag mit einem Pkw gleich mehrere Verkehrsdelikte begangen und dabei einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Den Schlüssel für den Wagen entwendete er laut der Polizei offenbar zuvor aus einem Wohnhaus in der in der Straße Reutenberg. Gegen 17 Uhr verschaffte sich der Jugendliche demnach auf bislang noch ungeklärte Weise Zutritt zu dem Haus und nahm dort den Schlüssel einer vor dem Gebäude geparkten Mercedes E-Klasse an sich.

Anschließend unternahm der Minderjährige mit dem Fahrzeug eine Spritztour durch Weilheim. In der Beethovenstraße prallte er frontal gegen eine Straßenlaterne, wobei der Mercedes stark beschädigt wurde und am rechten Vorderrad gänzlich die Luft verlor. Der 16-jährige fuhr jedoch offensichtlich unbeeindruckt weiter, missachtete an der Kreuzung Ludwigstraße/Lerchenstraße noch die Vorfahrt einer 51-Jährigen und streifte deren Toyota im Heckbereich.

Nochmals flüchtete der Jugendliche von der Unfallstelle, ehe er im Wermeltswiesenweg eine Gartenmauer touchierte und danach den Mercedes wieder vor dem Gebäude im Reutenberg abstellte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Unfallfahrer schließlich an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Dieser stand augenscheinlich unter Drogenbeeinflussung, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der unfallbeschädigte Mercedes wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Den 16-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.