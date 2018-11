Anzeige

Nürtingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochabend ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 24 Jahre alter Audifahrer kurz nach 21 Uhr die Steinengrabenstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Amtsgericht entlang. Dabei orientierte sich dieser offenbar in Richtung Fahrbahnmitte. Von hinten näherte sich ein 16-Jähriger auf seinem Moped und nahm offenbar an, der Audi würde sich nach links einordnen, um anschließend abzubiegen. Da der 24-Jährige jedoch auf dem rechten Fahrstreifen verblieb, musste der junge Mann stark abbremsen und stürzte auf den Asphalt. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-420.