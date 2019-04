Leinfelden-Echterdingen (pol) Eine Gebäudefassade ist in der Nacht zum Sonntag durch einen Mülleimerbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 4.20 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Eine an einem Mehrfamilienhaus in der Echterdinger Hauptstraße abgestellte Papiermülltonne geriet aufgrund bislang unbekannter Ursache in Brand. Neben zwei Mülltonnen wurde die Gebäudefassade beschädigt und das Untergeschoss verraucht. Es entstand circa 15.000 Euro Schaden.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften schnell vor Ort war, konnte Schlimmeres verhindern. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise.