Anzeige

Filderstadt (pol) Laut Polizeiangaben fuhr der 75-jährige Filderstädter gegen 17 Uhr mit seinem Opel die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Hofwiesenstraße übersah er den Nissan einer 28 Jahre alten Frau, die in die Heinrich-Hertz-Straße einbiegen wollte.

Durch die anschließende Kollision war der Nissan anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.