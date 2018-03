Anzeige





Nürtingen, 06.09.2012, 14.50 Uhr, Auffahrunfall mit Folgen



Fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 313 Höhe Oberensingen ereignete. Ein 57-jähriger Ford Transit-Lenker war auf der Bundesstraße aus Richtung Plochingen her kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Festplatz Oberensingen bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 39-jähriger Ford C-Max-Lenker an einer Rotlicht zeigenden Ampel angehalten hatte. Der 57-Jährige prallte auf den Ford. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich alle fünf Insassen im C-Max leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Esslingen, 07.09.2012, 03.05 Uhr, Bei Rollerdiebstahl ertappt



Ein aufmerksamer Zeuge konnte am frühen Freitagmorgen den Diebstahl eines Motorrollers verhindern. Zwei unbekannte Männer versuchten in der Reutlinger Straße einen vor Gebäude 34 abgestellten Roller zu stehlen. Einer der Männer trat dazu gegen den Lenker, sodass das Lenkerschloss brach. Anschließend schoben die Diebe das Fahrzeug in Richtung Plochinger Straße. Dies beobachtet ein Zeuge und verständigte die Polizei. Als die Täter auf den Zeugen aufmerksam wurden, ließen sie den Roller am Straßenrand liegen und rannten in Richtung Oberesslingen davon. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten die Diebe unerkannt entkommen.







Esslingen, 05./06.09.2012, Sachbeschädigung im Schulhof



Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf dem wegen Renovierung gesperrten Schulhof der Grundschule in der Breitenstraße in der Pliensauvorstadt an. Sie beschmierten mit einer dort aufgefundenen Farbe den Boden des Schulhofs und die frisch gestrichenen Wände des Schulgebäudes. Außerdem beschädigten die Unbekannten mehrere auf dem Schulhof gelagerte 30 cm dicke Dämmplatten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Esslingen unter Telefon 0711 3990-0 entgegen.







Neuhausen, 05./06.09.2012, Hartschaumplatten gestohlen



Diebe waren in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle in der Schlosserstraße in Neuhausen unterwegs. Vom Baustellengelände entwendeten die Unbekannten 66 Pakete mit Polystrol-Hartschaum Platten. Das Baumaterial hat einen Wert von etwa 1150 Euro. Zum Abtransport der etwa 16 Kubikmeter Platten dürften die Täter einen Lkw benutzt haben.









Kirchheim, 05./06.09.2012, Einbrecher unterwegs



Einbrecher suchten in der Nacht zum Donnerstag einen Firmenkomplex in der Otto-Hahn-Straße heim. Sie hebelten auf dem Gelände mehrere Fenster und Türen auf und gelangten so in die verschiedenen Firmen. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. In einem Büro flexten sie einen Tresor auf und entwendeten daraus etwa 4500 Euro Bargeld. Die Einbrecher richteten mehrere tausend Euro Sachschaden an. Hinweise zu den Tätern erbittet das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 501-0.







Kirchheim, 06.09.2012, Mit gestohlenem Pkw Unfall verursacht



Nicht schlecht staunte der Halter eines Audi, als Polizeibeamte am Donnerstagmorgen zu ihm kamen. Sein Pkw würde in einem Wald auf dem Dach liegen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete unbemerkt den Autoschlüssel des Halters und fuhr anschließend mit dem Audi auf der B 297 von Kirchheim in Richtung Schlierbach. Kurz vor einem Wanderparkplatz bog der Autodieb auf einen Waldweg ab. Wenige hundert Meter weiter kam der Unbekannte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit vom Weg ab. Der Audi geriet in den Graben, prallte dort gegen eine Betondohle und überschlug sich anschließend. Auf einer Wiese kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Der unbekannte Fahrer flüchtete zu Fuß. Gegen 07.30 Uhr entdeckte eine Joggerin den verunfallten Pkw und verständigte die Polizei. An dem Auto entstand etwa 2000 Euro Sachschaden. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Pkw-Dieb dauern an.