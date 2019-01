Anzeige

Esslingen (pol) Etwa 10.000 Euro Schaden und ein einbehaltener Führerschein sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Ulmer Straße. Eine 31-jährige VW Tiguan-Fahrerin bog gegen 22.15 Uhr aus einem Parkhaus nach links, in Richtung Plochingen, in die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah sie offensichtlich einen vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 25-Jährigen, der von rechts heranfuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Corsa nach rechts abgewiesen wurde und in einem Zaun eines angrenzenden Parkplatzes landete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Unfallverursacherin einen Atemalkoholgehalt von über 1,5 Promille fest, worauf eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt wurde.