Denkendorf (pol)Ein 15-jähriger Fahrradfahrer ist am späten Montagnachmittag auf einen Nissan aufgefahren und hat sich dabei verletzt. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Jugendliche war nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr in der abschüssigen Karlstraße unterwegs und bemerkte aus Unachtsamkeit nicht, dass der 60-jährige Fahrer des Nissan vor ihm abgebremst hatte. Der 15-Jährige krachte gegen die hintere rechte Fahrzeugecke des Wagens, überschlug sich und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.